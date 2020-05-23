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СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на продукты

СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на продукты
Совет Федерации предложил использовать возможности Росрезерва и ввести механизм товарных интервенций в том случае, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов РФ за 30 дней достиг 20%.

"Использовать возможности Росрезерва для помощи регионам в обеспечении продовольственной безопасности, предусмотрев возможность использования механизма товарных интервенций, при условии, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов Российской Федерации за 30 дней достиг 20 процентов", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию российского законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

Также сенаторы считают необходимым принять меры по увеличению фактических запасов государственного материального резерва, доступных для оказания регулирующего воздействия на рынки субъектов Российской Федерации в форме товарных интервенций.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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