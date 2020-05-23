Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистовФото: Сергей Шнуров / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса. Соответствующий пост появился в субботу, 23 мая, в Instagram музыканта.

Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?

Следом он призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не раньше, чем через полгода. Он также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Вместе с этим продюсер заявил, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

Топ на сегодня

Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от

Еще по теме

Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Сергей Шнуров продолжает развлекать подписчиков в своем Instagram
Шнуров в стихах оценил реакцию СМИ на его уход в политику
Шнуров заявил о заражении коронавирусом