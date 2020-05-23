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СК открыл дело о захвате заложников в отделении банка в Москве

СК открыл дело о захвате заложников в отделении банка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников в отделении банка на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уголовное дело завели по статье 206 Уголовного кодекса РФ «Захват заложника». Наказание по ней предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, днем в субботу мужчина захватил заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в центре Москвы. По версии следствия, у захватчика при себе был предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в СК.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. В его сумке нашли муляж взрывного устройства.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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