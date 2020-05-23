СМИ сообщили, что советник Джонсона дважды нарушал карантин

Лидия Мартынова

Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс дважды нарушал режим самоизоляции, пишет газета Daily Mirror.

В конце марта сообщалось, что на самоизоляции находится ряд сотрудников канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, который также потом заразился COVID-19. Среди них был и участвовавший в разработке правил карантина Каммингс, у которого имелись легкие симптомы заболевания.