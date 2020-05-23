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Смягчение карантина: стало известно, подорожают ли железнодорожные билеты

Смягчение карантина: стало известно, подорожают ли железнодорожные билеты

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать. Об этом он написал в своем Telegram канале.

«Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты. Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров», — отметил министр.

Как писали «ФАКТЫ», согласно плану смягчения карантина, с 1 июня в Украине должны быть возобновлены пассажирские железнодорожные перевозки. На станции «Киев-Пассажирский» уже усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лиц. Не исключено, что такими системами оборудуют и пригородные вокзалы.

7 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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