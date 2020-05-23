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Собака загрызла пожилую хозяйку в российском городе

Собака загрызла пожилую хозяйку в российском городеФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК Татарстана.

Труп 71-летней женщины был обнаружен в пятницу, 22 мая. В ходе осмотра на теле были зафиксированы множественные следы укусов и кровоподтеки.

По предварительным данным, утром пенсионерка пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства, чтобы покормить животное и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине собака сорвалась с привязи и набросилась на женщину. Тело погибшей обнаружила дочь. Собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), идет сбор доказательств.

В ноябре 2017 года две соседские собаки загрызли пенсионерку в Подмосковье. Жительница города Королева вышла из дома на прогулку, собираясь зайти в магазин за хлебом. Однако, когда два часа спустя она не вернулась, ее муж отправился на поиски. Тело своей супруги он нашел на улице недалеко от дома. Врачи скорой констатировали смерть от множественных укусов и рваных ран.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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