Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

Лидия Мартынова

В Совете Федерации предложили снизить ставку транспортного налога для туристических агентств в целях поддержки туристической отрасли в условиях коронавируса.

"Установить пониженные ставки транспортного налога для видов деятельности "Перевозки" и "Деятельность туристических агентств", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

С этой целью планируется внести изменения в статью 361 Налогового кодекса Российской Федерации.

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