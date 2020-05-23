Совфед предложил включить застройщиков в системообразующие предприятия

Лидия Мартынова

В Совете Федерации РФ предложили включить предприятия промышленности в сфере производства стройматериалов и региональных застройщиков в перечень системообразующих организаций для получения адресных мер поддержки в условиях коронавируса.

"Совместно с Минстроем РФ проработать вопрос о внесении в федеральные законы и (или) подзаконные акты изменений, в части расширения перечня системообразующих организаций, имеющих право на получение адресных мер поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, включив в него региональных застройщиков, предприятия промышленности в сфере производства строительных материалов, подрядчиков, осуществляющих строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

При этом сенаторы предлагают наделить глав регионов полномочиями по формированию списков соответствующих организаций и оказанию им региональных мер поддержки.

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