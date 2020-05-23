США добавили в свой черный список 33 компании из Китая

Алексей Вольцев

США вносят в черный список за причастность к противоречащей национальной безопасности деятельности еще 24 компании из Китая. Об этом объявило американское министерство торговли.

«Добавлено 24 организации в список осуществляющих деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов. Организации, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, представляют собой значительный риск поддержки закупок предметов военного назначения в Китае», — говорится в заявлении.

Еще девять организаций внесены в чёрный список за причастность к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.