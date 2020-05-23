США нанесли Китаю новый удар в торговой войне

Вадим Карасев

Автор: Артур Александров / РИА Новости

Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

24 компании были внесены за причастность к деятельности,« противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

Торговое противостояние началось с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и поставляемых в США. Со временем пошлин стало больше. В 2020 году страны договорились о взаимном смягчении мер, Пекин обязался покупать больше американских товаров, но до полноценного перемирия еще далеко.

В марте отношения стран обострились, после того как президент США Дональд Трамп обвинил Китай недостоверной информации о вспышке коронавируса.