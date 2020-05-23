Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США заявили об успешном испытании нового лазерного оружия

США заявили об успешном испытании нового лазерного оружия

Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожать самолеты в середине полета. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, прозвучавшем накануне, 22 мая.

Фото и видео, предоставленные ВМФ США, показывают, что десантный транспортный док USS Portland выполняет "первую системную реализацию твердотельного лазера высокого энергетического класса" для отключения воздушного беспилотного летательного аппарата, говорится в заявлении.

На видео, опубликованном CNN, видно лазерное излучение, исходящее с палубы военного корабля, и горящий беспилотник. Командование ВМФ США не привело конкретного места испытаний, сообщив лишь, что они прошли в Тихом океане 16 мая. Мощность оружия также не раскрыта, но в докладе Международного института стратегических исследований за 2018 год говорилось, что это будет 150-киловаттный лазер.


Лазерное оружие заявлено ими, как потенциально эффективное средство защиты "от беспилотников или вооруженных малых лодок".

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по открытому небу
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Российская армия приняла на вооружение лазерное оружие
ВС РФ приняли на вооружение лазерное оружие
Американцы испытают новое лазерное оружие для истребителей
В Китайской народной республике создано лазерное оружие для борьбы с террористами