США заявили об успешном испытании нового лазерного оружия

Вадим Карасев

Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожать самолеты в середине полета. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, прозвучавшем накануне, 22 мая.

Фото и видео, предоставленные ВМФ США, показывают, что десантный транспортный док USS Portland выполняет "первую системную реализацию твердотельного лазера высокого энергетического класса" для отключения воздушного беспилотного летательного аппарата, говорится в заявлении.

На видео, опубликованном CNN, видно лазерное излучение, исходящее с палубы военного корабля, и горящий беспилотник. Командование ВМФ США не привело конкретного места испытаний, сообщив лишь, что они прошли в Тихом океане 16 мая. Мощность оружия также не раскрыта, но в докладе Международного института стратегических исследований за 2018 год говорилось, что это будет 150-киловаттный лазер.





Лазерное оружие заявлено ими, как потенциально эффективное средство защиты "от беспилотников или вооруженных малых лодок".