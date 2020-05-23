Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года

Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года

Образ создается из деталей, и ухоженные ноготки играют в нем немаловажную роль. С помощью советов астрологов, отраженных в лунном календаре, каждый сможет выбрать оптимальное время для того, чтобы поухаживать за ноготками и постричь их в благоприятные для этого дни.

Стричь ногти можно не только у мастера, но и дома. Придавая определенную форму ногтевым пластинам, можно привлечь в жизнь необходимые перемены, однако проводить такие процедуры лучше всего в благоприятные дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с июньским календарем, чтобы выбрать оптимальное время для ухода за руками и стрижки ногтевых пластин. Кроме того, важно поддерживать хорошее состояние здоровья, чтобы ноготки не ломались и были сильными.


1, 2 июня: Луна начинает свой рост в созвездии Весов. В эти дни стрижка ногтей будет уместной и избавит от головных болей. Закругленная форма ногтевых пластин убережет от стресса.

3, 4 июня: Луна в Скорпионе — отличное время для смены имиджа. Подстригание ноготков в этот период поможет раскрепоститься и найти новых друзей, а также встретить свою половинку, если после стрижки и подравнивания покрыть ноготки нежным розовым лаком.

5, 6 июня: Полнолуние 5 июня и убывание Луны в Стрельце — не время для экспериментов с ногтями. Астрологи рекомендуют ограничиться ухаживающими процедурами, а также использованием средств для укрепления ногтевых пластин.

7, 8 июня: влияние убывающей Луны в Козероге сказывается на настроении. В это время не стоит стричь ноготки — лучше заняться уходом и профилактикой грибковых заболеваний.


9, 10 и 11 июня: три дня убывающее ночное светило проведет в Водолее. Первые два дня стрижка ногтей принесет позитивные эмоции, а вот 11 июня ноготки лучше не трогать, чтобы избежать неприятностей с ногтевыми пластинами.

12, 13 июня: не стоит стричь ногти во время пребывания Луны в Рыбах. Есть риск занести инфекцию, и ногти будут расти медленно. К тому же влияние созвездия часто сказывается на эмоциях, и новая форма ноготков может быстро разочаровать.

14, 15 и 16 июня: три дня Луна проведет в Овне. В это время ноготки лучше не стричь, чтобы не перекрывать себе путь к счастливой жизни. Если ноготок обломился, его лучше подравнять пилочкой.

17, 18 июня: стрижка ногтей во время пребывания Луны в Знаке Тельца — удачное решение. Благодаря укорачиванию ногтевых пластин удастся раскрыть свои таланты и достичь успехов.

19, 20 июня: противоречивая энергетика этих дней вызвана пребыванием Луны в Близнецах. Стричь ногти можно лишь 19 числа, а вот укорачивание ноготков 20 июня может стать причиной обострения хронических заболеваний.

21, 22 и 23 июня: Новолуние в Раке — не время для стрижки ноготков. Процедуру лучше перенести на 22 и 23 июня. В эти дни новая форма ногтевых пластин станет залогом хорошего настроения.


24, 25 июня: рост Луны во Льве — неоднозначное время. Астрологи рекомендуют стричь ногти 24 числа, чтобы они стали крепкими, а вот 25 июня за руками лучше поухаживать, не используя острых инструментов.

26, 27 июня: Луна в Деве — прекрасное время для стрижки ногтей. Подравнивание ноготков избавит от пристального внимания недоброжелателей и оградит от их пагубного влияния.

28, 29 июня: оба дня, что Луна проведет в Весах, ноготки лучше не стричь. В это время уместным будет уход за кутикулами, которые играют важную роль в формировании ногтевых пластин.

30 июня: рост Луны в Знаке Скорпиона — прекрасное время для подрезания ноготков. Заостренная форма придаст смелости. Астрологи рекомендуют подстричь ноготки тем, кто желает справиться с комплексами и тревогой.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по открытому небу
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Стрижка ногтей по лунному календарю в мае 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2019 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в апреле 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2019 года