Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года

Вадим Карасев

Образ создается из деталей, и ухоженные ноготки играют в нем немаловажную роль. С помощью советов астрологов, отраженных в лунном календаре, каждый сможет выбрать оптимальное время для того, чтобы поухаживать за ноготками и постричь их в благоприятные для этого дни.

Стричь ногти можно не только у мастера, но и дома. Придавая определенную форму ногтевым пластинам, можно привлечь в жизнь необходимые перемены, однако проводить такие процедуры лучше всего в благоприятные дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с июньским календарем, чтобы выбрать оптимальное время для ухода за руками и стрижки ногтевых пластин. Кроме того, важно поддерживать хорошее состояние здоровья, чтобы ноготки не ломались и были сильными.

1, 2 июня: Луна начинает свой рост в созвездии Весов. В эти дни стрижка ногтей будет уместной и избавит от головных болей. Закругленная форма ногтевых пластин убережет от стресса.

3, 4 июня: Луна в Скорпионе — отличное время для смены имиджа. Подстригание ноготков в этот период поможет раскрепоститься и найти новых друзей, а также встретить свою половинку, если после стрижки и подравнивания покрыть ноготки нежным розовым лаком.

5, 6 июня: Полнолуние 5 июня и убывание Луны в Стрельце — не время для экспериментов с ногтями. Астрологи рекомендуют ограничиться ухаживающими процедурами, а также использованием средств для укрепления ногтевых пластин.

7, 8 июня: влияние убывающей Луны в Козероге сказывается на настроении. В это время не стоит стричь ноготки — лучше заняться уходом и профилактикой грибковых заболеваний.

9, 10 и 11 июня: три дня убывающее ночное светило проведет в Водолее. Первые два дня стрижка ногтей принесет позитивные эмоции, а вот 11 июня ноготки лучше не трогать, чтобы избежать неприятностей с ногтевыми пластинами.

12, 13 июня: не стоит стричь ногти во время пребывания Луны в Рыбах. Есть риск занести инфекцию, и ногти будут расти медленно. К тому же влияние созвездия часто сказывается на эмоциях, и новая форма ноготков может быстро разочаровать.

14, 15 и 16 июня: три дня Луна проведет в Овне. В это время ноготки лучше не стричь, чтобы не перекрывать себе путь к счастливой жизни. Если ноготок обломился, его лучше подравнять пилочкой.

17, 18 июня: стрижка ногтей во время пребывания Луны в Знаке Тельца — удачное решение. Благодаря укорачиванию ногтевых пластин удастся раскрыть свои таланты и достичь успехов.

19, 20 июня: противоречивая энергетика этих дней вызвана пребыванием Луны в Близнецах. Стричь ногти можно лишь 19 числа, а вот укорачивание ноготков 20 июня может стать причиной обострения хронических заболеваний.

21, 22 и 23 июня: Новолуние в Раке — не время для стрижки ноготков. Процедуру лучше перенести на 22 и 23 июня. В эти дни новая форма ногтевых пластин станет залогом хорошего настроения.

24, 25 июня: рост Луны во Льве — неоднозначное время. Астрологи рекомендуют стричь ногти 24 числа, чтобы они стали крепкими, а вот 25 июня за руками лучше поухаживать, не используя острых инструментов.

26, 27 июня: Луна в Деве — прекрасное время для стрижки ногтей. Подравнивание ноготков избавит от пристального внимания недоброжелателей и оградит от их пагубного влияния.

28, 29 июня: оба дня, что Луна проведет в Весах, ноготки лучше не стричь. В это время уместным будет уход за кутикулами, которые играют важную роль в формировании ногтевых пластин.

30 июня: рост Луны в Знаке Скорпиона — прекрасное время для подрезания ноготков. Заостренная форма придаст смелости. Астрологи рекомендуют подстричь ноготки тем, кто желает справиться с комплексами и тревогой.