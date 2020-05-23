Таможня приостановила проверки соблюдения валютных правил

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

До 31 мая 2020 года включительно приостановлены проведение и инициирование таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ.

Такое решение принято постановлением кабмина от 13 мая 2020 года № 671 «О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409». Документ вступает в силу сегодня, 23 мая.

В 2019 году количество проверочных мероприятий, проведенных таможенниками во взаимодействии с налоговыми органами, снизилось на 14,6 процента — с 796 в 2018 году до 680. Возбуждено 1807 дел об административных правонарушениях и 90 уголовных дел.

При этом сумма дополнительно начисленных таможенных платежей, пеней и штрафов за год возросла более чем на 40 процентов — до 10,5 миллиарда рублей. Взыскать удалось 6,2 миллиарда рублей — втрое больше, чем в 2018 году.

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