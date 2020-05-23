Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таможня приостановила проверки соблюдения валютных правил

Таможня приостановила проверки соблюдения валютных правил

Тема: Какие законы вступают в силу


До 31 мая 2020 года включительно приостановлены проведение и инициирование таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ.

Такое решение принято постановлением кабмина от 13 мая 2020 года № 671 «О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409». Документ вступает в силу сегодня, 23 мая.

В 2019 году количество проверочных мероприятий, проведенных таможенниками во взаимодействии с налоговыми органами, снизилось на 14,6 процента — с 796 в 2018 году до 680. Возбуждено 1807 дел об административных правонарушениях и 90 уголовных дел.

При этом сумма дополнительно начисленных таможенных платежей, пеней и штрафов за год возросла более чем на 40 процентов — до 10,5 миллиарда рублей. Взыскать удалось 6,2 миллиарда рублей — втрое больше, чем в 2018 году.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Модная битва: Вероника Ферраро против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Вероника Ферраро против Дарьи Коноваловой
Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал полстраны
Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал
Россия первой в мире ввела в эксплуатацию плавучую АЭС
Россия первой в мире ввела в эксплуатацию плавучую АЭС
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая
Что пишут в Телеграме: 22 мая
Что пишут в Телеграме: 22 мая
Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова
Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
Кому не стоит носить золотые украшения: опасная энергетика золота
Кому не стоит носить золотые украшения: опасная энергетика золота
Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному сезону в новых купальниках
Битва бикини: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер готовятся к пляжному
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Нарушителей правил теплоснабжения накажет Минэнерго
Авиационной промышленности увеличили финансирование
У министра спорта станет больше заместителей
На развитие коммунальной инфраструктуры добавят миллиард