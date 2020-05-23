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Трудовые патенты мигрантам автоматически продлят на 93 дня

Трудовые патенты мигрантам автоматически продлят на 93 дня

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


МВД автоматически и бесплатно продлевает на 93 дня действие рабочих патентов для трудовых мигрантов, если их срок заканчивается в период с 15 марта по 15 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными», — сказано в сообщении.

При этом иностранцам, не имеющим патента, можно в указанный период работать без его оформления.

Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ, в соответствии с которым с 15 марта по 15 июня приостановлено течение сроков всех разрешительных документов, дающих право законного пребывания иностранцев в стране, а также документов необходимых им для работы в РФ.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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