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У Кадырова поражены 70% легких - СМИ

У Кадырова поражены 70% легких - СМИ

Телеграмм-канал Baza сообщает о тяжелом состоянии главы Чеченской Республики. По сведениям администрации проекта, у Рамзана Кадырова поражены 70% легких в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Якобы есть все основания полагать, что заразился глава Чечни 2-3 недели назад. Например во время посещения в больнице главы Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова. Сообщаются подробности, что Кадыров пренебрег дистанцией, обнял больного, а защитная маска не прилегала плотно к лицу.

Отмечается, что Рамзан Кадыров был госпитализирован спец-рейсом в столичную клинику. Официально информация о его болезни и ее протекании не подтверждена.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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