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Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции

Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс не стал следовать ограничениям, предусмотренным в режиме изоляции, и проехал 400 километров по стране, сообщает телеканал "360".

Каммингса поместили на изоляцию после заболевания Бориса Джонсона, притом, что у советника появились легкие симптомы заболевания.

Введенные ограничения не помешали ему покинуть свой дом в Лондоне и уехать к родителям в Дарем, который располагается в 400 километрах от британской столицы.


сообщало, что в Британии и ФРГ ослабляют ограничения из-за COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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