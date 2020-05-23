Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции

Лидия Мартынова

Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс не стал следовать ограничениям, предусмотренным в режиме изоляции, и проехал 400 километров по стране, сообщает телеканал "360".

Каммингса поместили на изоляцию после заболевания Бориса Джонсона, притом, что у советника появились легкие симптомы заболевания.

Введенные ограничения не помешали ему покинуть свой дом в Лондоне и уехать к родителям в Дарем, который располагается в 400 километрах от британской столицы.

сообщало, что в Британии и ФРГ ослабляют ограничения из-за COVID-19.