Установлены еще два человека, выложившие фото нацистов в «Бессмертный полк»

Анастасия Иванова

Следственный комитет России (СКР) установил личности новых подозреваемых в размещении фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк».

Как сообщает пресс-служба ведомства, Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины генерала Андрея Власова, а Мухаммед эль-Айюби из Казани разместил фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее тульское управление СКР возбудило дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) в отношении неназванной девушки. По версии следствия, 8 мая она зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк онлайн», после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Newstes, до этого СКР возбудил уголовные дела за аналогичное преступления в отношении нескольких человек.Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.