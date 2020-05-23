В Астрахани поменяют пропускную систему и введут штрафы за отсутствие маски

Вадим Карасев

В Астрахани велика вероятность возвращения пропускного режима для населения из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Кроме того, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в регионе под председательством губернатора Игоря Бабушкина в качестве обеспечительной меры для ношения защитных масок принято решение о вводе штрафов при их отсутствии.

Региональные СМИ уточняют порядок получения пропусков, а также напоминают, что губернатор Бабушкин в новом постановлении расширил список правил в Астраханской области, необходимых для обязательного исполнения в период ограничительных мер, введенных из-за «ковид».

В постановлении говорится, что жители региона могут быть оштрафованы за прогулки по городу группами более 2-х человек, не соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 метра, а также за отсутствие защитной маски в общественных местах, включая транспорт.

Представители региональных органов власти имеют право составлять протоколы на нарушителей самоизоляции.