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В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека

В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154, говорится в сообщении минздрава страны.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания – 3287.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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