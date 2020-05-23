В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования

Анастасия Иванова

ЦИК России внимательно относится к выбору технологии для электронного дистанционного голосования на выборах и референдумах, будет учтен и опыт проведения такого голосования в Москве, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.