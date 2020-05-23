В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России

Анастасия Иванова

Перспектива снижения пенсионного возраста в России кажется нереализуемой, несмотря вызванный коронавирусом экономический кризис.

Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Таким образом он отозвался на экспертное мнение о том, что в стране возможно снижение пенсионного возраста

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — приводит слова Нилова РИА Новости.

При этом депутат все же не исключил введение мер поддержки для различных отраслей. К ним он отнес усиление работы центров занятости и увеличение потенциала для переквалификации.

Ранее ИА Newstes сообщало, что доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что в России могут снизить пенсионный возраст, если ситуация на рынке труда станет критической из-за безработицы.