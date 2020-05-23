В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России
Перспектива снижения пенсионного возраста в России кажется нереализуемой, несмотря вызванный коронавирусом экономический кризис.
Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Таким образом он отозвался на экспертное мнение о том, что в стране возможно снижение пенсионного возраста
При этом депутат все же не исключил введение мер поддержки для различных отраслей. К ним он отнес усиление работы центров занятости и увеличение потенциала для переквалификации.
Ранее ИА Newstes сообщало, что доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что в России могут снизить пенсионный возраст, если ситуация на рынке труда станет критической из-за безработицы.