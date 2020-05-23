Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России

В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России

В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России

Перспектива снижения пенсионного возраста в России кажется нереализуемой, несмотря вызванный коронавирусом экономический кризис.

Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Таким образом он отозвался на экспертное мнение о том, что в стране возможно снижение пенсионного возраста

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — приводит слова Нилова РИА Новости.

При этом депутат все же не исключил введение мер поддержки для различных отраслей. К ним он отнес усиление работы центров занятости и увеличение потенциала для переквалификации.

Ранее ИА Newstes сообщало, что доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что в России могут снизить пенсионный возраст, если ситуация на рынке труда станет критической из-за безработицы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кинодайджест: сериал про ангарского маньяка, Шарлиз Терон в роли киллера и другие новости
Кинодайджест: сериал про ангарского маньяка, Шарлиз Терон в роли
Онлайн-кинотеатры против пиратства: как победить в неравной борьбе?
Онлайн-кинотеатры против пиратства: как победить в неравной борьбе?
Лидеры США и Турции обсудили военное сотрудничество
Лидеры США и Турции обсудили военное сотрудничество
Иран пообещал США проблемы, если они тронут иранские танкеры у Венесуэлы
Иран пообещал США проблемы, если они тронут иранские танкеры
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека
"Продолжим работу". В США намерены достичь соглашения с РФ по ДСНВ
"Продолжим работу". В США намерены достичь соглашения с РФ по ДСНВ
Российский инфекционист усомнился в выводах об иммунитете к коронавирусу
Российский инфекционист усомнился в выводах об иммунитете к
Песни для мультфильмов Disney оказались написаны по одинаковым шаблонам
Песни для мультфильмов Disney оказались написаны по одинаковым
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди стали еще богаче
В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России
В Госдуме не сочли возможным снижение пенсионного возраста в России
В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Топ на сегодня

Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи

Еще по теме

Нилов поддержал идею включения учебы в вузах в трудовой стаж
Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России
В ПФР рассказали как власти будут повышать пенсионный возраст
Матвиенко посоветовала растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет