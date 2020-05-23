В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей

Алексей Вольцев

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о намерении открыть музеи в стране, а также ранее закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции ключевые для шиитов религиозные места.

"Святилища будут открываться после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам - ред.), что касается открытия всех мечетей в стране и ограничения на деятельность и работу (торговых) пассажей, то вопрос будет рассматриваться и дополняться в течение текущей недели, а решение на этот счет будет принято в ходе субботнего заседания (30 мая)", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его сайте.