В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
Вопреки Минским соглашениям, в Киеве продолжают настаивать на проведении местных выборов на «оккупированной» части Донбасса по украинскому законодательству без предоставления особого статуса Донецку и Луганску.
При этом украинская сторона заявлет, что для этого с неподконтрольных Киеву территорий Россия должна вывести свои «оккупационные войска». А все формирования «сепаратистов» должны разоружиться и сдаться украинским войскам.
Эту позицию Киева 22 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» еще раз подтвердил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Напомним, что местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
Исходя из этого, украинский министр отметил, что в августе 2020 года должна начаться предвыборная кампания и для проведения местных выборов нужно выполнить критерии, которые устанавливает ОБСЕ.
Отметим, что из Киева и раньше звучали заклинания о проведении местных выборов в октябре по всей стране, включая и территории, «оккупированные Россией». В частности, об этом заявляло руководство украинской партии «Слуга народа».
Как сообщало ИА Newstes, это сочли абсурдным даже в США, в связи с чем Вашингтон одернул Киев. В Госдепе заявили, что ни о каких выборах на Донбассе не может быть и речи, пока не прекратился огонь и не выведены «российские войска». А заодно уж и передан Киеву контроль над границей с Россией. Как видим, теперь эти тезисы дословно повторяет украинский вице-премьер Резников.