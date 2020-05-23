В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу

Алексей Вольцев

Вопреки Минским соглашениям, в Киеве продолжают настаивать на проведении местных выборов на «оккупированной» части Донбасса по украинскому законодательству без предоставления особого статуса Донецку и Луганску.

При этом украинская сторона заявлет, что для этого с неподконтрольных Киеву территорий Россия должна вывести свои «оккупационные войска». А все формирования «сепаратистов» должны разоружиться и сдаться украинским войскам.

Эту позицию Киева 22 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» еще раз подтвердил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Если там сейчас находятся войска иностранные плюс вооруженные бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, офицер по безопасности [ОБСЕ] не сможет гарантировать безопасность для наблюдателей… Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы согласно Копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. И соответственно, где-то в августе месяце должны быть выведены оттуда войска, проведено разоружение и демобилизация… Два месяца осталось», — сказал он.

Напомним, что местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Исходя из этого, украинский министр отметил, что в августе 2020 года должна начаться предвыборная кампания и для проведения местных выборов нужно выполнить критерии, которые устанавливает ОБСЕ.

«Мы готовы проводить выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь по безопасности, поскольку они идут первыми по очереди. А это значит, выведение иностранных, российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований… установление контроля над границей с Россией», — объяснил Резников.

Отметим, что из Киева и раньше звучали заклинания о проведении местных выборов в октябре по всей стране, включая и территории, «оккупированные Россией». В частности, об этом заявляло руководство украинской партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА Newstes, это сочли абсурдным даже в США, в связи с чем Вашингтон одернул Киев. В Госдепе заявили, что ни о каких выборах на Донбассе не может быть и речи, пока не прекратился огонь и не выведены «российские войска». А заодно уж и передан Киеву контроль над границей с Россией. Как видим, теперь эти тезисы дословно повторяет украинский вице-премьер Резников.