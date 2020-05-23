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В Подмосковье загорелась деревянная церковь

В Подмосковье загорелась деревянная церковьФото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелась деревянная церковь. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

По данным спасателей, огонь локализован на площади 400 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 06:10 по московскому времени. К моменту начала тушения огонь распространился по всему храму.

Информации о погибших или пострадавших нет. Для борьбы с огнем привлекли 24 человека и семь единиц техники.

Ранее во время пожара в больнице города Зеленодольска погибли три человека. Очевидцы рассказали, что в больнице наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым». Из здания было эвакуировано 88 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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