В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»

Лидия Мартынова

Московская полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении"Альфа-банка» в центре столицы.

Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что речь идет об отделении банка на Земляном валу.

По предварительной информации в помещении находятся несколько сотрудников, которых не выпускают. По сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники, к месту выехала охрана.

«Интерфакс» в свою очередь сообщает, что мужчина, который взял людей в заложники, зашел в банк, как обычный посетитель. Теперь захватчик угрожает взрывом.

«В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников, — сказал источник агентства.

По его словам, с захватчиком пытаются вести переговоры, договориться отпустить людей. Однако пока он не озвучил прибывшим на место правоохранителям никаких требований.