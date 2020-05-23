В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»
Московская полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении"Альфа-банка» в центре столицы.
Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что речь идет об отделении банка на Земляном валу.
По предварительной информации в помещении находятся несколько сотрудников, которых не выпускают. По сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники, к месту выехала охрана.
«Интерфакс» в свою очередь сообщает, что мужчина, который взял людей в заложники, зашел в банк, как обычный посетитель. Теперь захватчик угрожает взрывом.
По его словам, с захватчиком пытаются вести переговоры, договориться отпустить людей. Однако пока он не озвучил прибывшим на место правоохранителям никаких требований.