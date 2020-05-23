Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»

В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»

В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»

Московская полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении"Альфа-банка» в центре столицы.

Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что речь идет об отделении банка на Земляном валу.

По предварительной информации в помещении находятся несколько сотрудников, которых не выпускают. По сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники, к месту выехала охрана.

«Интерфакс» в свою очередь сообщает, что мужчина, который взял людей в заложники, зашел в банк, как обычный посетитель. Теперь захватчик угрожает взрывом.

«В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников, — сказал источник агентства.

По его словам, с захватчиком пытаются вести переговоры, договориться отпустить людей. Однако пока он не озвучил прибывшим на место правоохранителям никаких требований.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
"Единая Россия" предложила отсрочить платежи по долгам для пенсионеров и бизнеса
"Единая Россия" предложила отсрочить платежи по долгам для
Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)
Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)
В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»
В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Байден назвал чернокожего радиоведущего «не черным» и извинился
Байден назвал чернокожего радиоведущего «не черным» и извинился
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в
Егор Крид и Loc-Dog вместо баттла представили совместный трек
Егор Крид и Loc-Dog вместо баттла представили совместный трек
Сергей Лазарев разочаровался в профессии
Сергей Лазарев разочаровался в профессии

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Полиция в Канаде эвакуирует детей из детского сада рядом с банком, где захватили заложников
Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Бизнес-омбудсмен Титов изучит требования захватившего банк в Москве