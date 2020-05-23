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В России оценили вероятность ядерных испытаний США

В России оценили вероятность ядерных испытаний СШАФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вероятность того, что США на самом деле готовятся к первым почти за 30 лет ядерным испытаниям, велика. Такую оценку дал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков, сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, это идет в русле политики администрации Дональда Трампа. Ее отношение к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) оставляло желать лучшего — во многом из-за США он не вступил в полную силу (его не ратифицировали).

Как отметил Ермаков, в американских военных кругах давно говорили о том, что ядерные испытания оружия необходимы, поскольку компьютерное моделирование не может полностью помочь решить задачи модернизации ядерного арсенала.

Ранее газета Washington Post сообщила, что данный вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов нацбезопасности. Собрание состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай. Доказательств испытаний представлено не было.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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