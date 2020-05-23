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В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок

В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок

Срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который проходит сейчас клинические испытания, будет сокращен. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказали в Минздраве России.

«В соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов», — говорится в сообщении Минздрава.

Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата, исследование которого продолжится и после его регистрации.

Сейчас в России препарат «Фавипиравир» не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях.

В ведомстве рассказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет шесть — двенадцать месяцев.

Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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