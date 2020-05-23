В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
Срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который проходит сейчас клинические испытания, будет сокращен. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказали в Минздраве России.
Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата, исследование которого продолжится и после его регистрации.
Сейчас в России препарат «Фавипиравир» не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях.
В ведомстве рассказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет шесть — двенадцать месяцев.
Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных.