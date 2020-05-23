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В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19

В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
Срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир" будет сокращен в РФ, сейчас лекарственное средство проходит клинические испытания. Об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы министерства здравоохранения России.

Известно, что к настоящему моменту лекарственный препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован. Его используют лишь в работе с пациентами с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях.

В ведомстве разъяснили, что предполагаемая общая продолжительность исследований составляет 6-12 месяцев.


Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов", – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что это может значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата.

К клиническим исследованиям присоединятся более 650 пациентов в 11 регионах России.

В марте наблюдательный совет РФПИ поддержал создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным специалистов из КНР, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.

Исследование препарата начнут в одобренных России центрах по всей стране, в нем участвуют 330 больных. Со слов главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, он продемонстрировал свою эффективность.


"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", – подчеркнул специалист.

До этого отмечалось, что препарат для лечения от COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", хотят выпускать под названием "Авифавир".

Ранее радио Sputnik сообщало, что выяснилось, пациенты с какой хронической болезнью чаще умирают от COVID.

# Россия
По материалам: ria.ru

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