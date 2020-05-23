В Ростовской области начнут открывать магазины непродовольственных товаров

Вадим Карасев

Стало известно, что с 25 мая, в Ростовской области начнут свою работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами.

Сообщается, что губернатор Василий Голубев добавил необходимые изменения в постановление № 272. Уточняется, что поправки в документе внесены еще 22 мая.

Согласно данному документу, для того, чтобы магазины упомянутых категорий могли начать свою работу, им придется соответствовать некоторым критериям. Например, площадь торговой точки не может быть больше 400 квадратных метров. Также в ассортименте магазина должны присутствовать товары, которые можно отнести к категории первой необходимости, сообщает ИА REGNUM. Кроме этого магазин должен иметь отдельный вход с улицы.

Пока Ростовская область остается без торговых центров, но список магазинов, которые ранее находились под запретом, постоянно увеличивается. Так ранее было решено одобрить открытие продовольственных ярмарок. Кроме этого в области уже начали свою работу центры занятости и МФЦ.