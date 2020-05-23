Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться

В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться

В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироватьсяФото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальное печатное издание Северной Кореи предположительно опровергло факт того, что основатель страны, Ким Ир Сен, мог телепортироваться в пространстве. Об этом сообщает южнокорейское агенство «Ёнхап» со ссылкой на ежедневную газету КНДР «Нодон синмун».

В среду, 20 мая, газета выпустила статью, в которой опровергается легенда о том, что Ким Ир Сен практиковал «chukjibeop», фактически — мистический «метод сжимания земли», используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу. «В действительности, человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство», — говорится в статье.

Radio Free Asia отмечает, что согласно мифу, Ким Ир Сен использовал мистическую технику, чтобы выиграть битву с имперскими японскими солдатами в то время, когда Корея была японской колонией (1910-1945). Тогда основатель Северной Кореи предположительно руководил корейскими партизанами в изгнании.

В Министерстве объединения Республики Корея отметили, что новая тенденция северокорейского лидера Ким Чен Ына, отвергающая мистификацию своих предков, «заслуживает внимания». Официальное лицо в министерстве заявило, что «похоже, он [Ким Чен Ын] подчеркивает патриотизм и любовь к людям, а не мистификацию лидеров».

В прошлом году Ким выступил с заявлением, не одобряющим мистификацию лидеров страны. «Мистификация революционной деятельности и образа лидера привела бы к сокрытию правды», — цитируют слова Кима в марте прошлого года государственные СМИ. «Абсолютная лояльность возникнет, когда (они) загипнотизированы лидером как человеком и товарищем», — добавил он.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сербская оппозиция обрушилась с вымышленными обвинениями на Патриарха
Сербская оппозиция обрушилась с вымышленными обвинениями на Патриарха
МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
Проект «Искусство онлайн» в пандемии привлек более восьми миллионов человек
Проект «Искусство онлайн» в пандемии привлек более восьми миллионов
СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на продукты
СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на
В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться
В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться
Маховик времени: блестящие колготки и локоны — как Наталья Ионова, Божена Рынска и другие провожали эпоху гламура
Маховик времени: блестящие колготки и локоны — как Наталья Ионова,
В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности
В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям
Кинодайджест: сериал про ангарского маньяка, Шарлиз Терон в роли киллера и другие новости
Кинодайджест: сериал про ангарского маньяка, Шарлиз Терон в роли
Онлайн-кинотеатры против пиратства: как победить в неравной борьбе?
Онлайн-кинотеатры против пиратства: как победить в неравной борьбе?
Лидеры США и Турции обсудили военное сотрудничество
Лидеры США и Турции обсудили военное сотрудничество
Иран пообещал США проблемы, если они тронут иранские танкеры у Венесуэлы
Иран пообещал США проблемы, если они тронут иранские танкеры

Топ на сегодня

Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам

Еще по теме

Северная Корея обвинила США в попытках сорвать разговор Сеула и Пхеньяна
СМИ: КНДР отвергли предложения США о своей ядерной программе
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
В президентском дворце Южной Кореи нашли листовки из КНДР