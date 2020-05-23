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В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности

В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности
В Совете Федерации предложили предоставить организациям промышленности кредитные каникулы в текущем году на возврат или пролонгацию кредитов.

"Предоставить организациям промышленности "кредитные каникулы" на возврат заемных средств и/или пролонгацию кредитов в 2020 году", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

Также сенаторы предложили предоставить всем предприятиям, организациям, субъектам предпринимательской деятельности отсрочку по уплате процентов по банковским кредитам в течение трех месяцев, а также по уплате основного долга в течение 6-12 месяцев.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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