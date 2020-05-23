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В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона Маска

В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона МаскаФото: @mix965tulsa

Жители Талсы (штат Оклахома, США) превратили гигантскую скульптуру «Золотой бурильщик» в статую основателя компании Tesla Илона Маска, чтобы с ее помощью убедить предпринимателя открыть новый завод компании у них в городе. Памятник высотой 75 футов (около 22 метров) была построен в 1960-х. Об этом пишет Fox News.

Статуя — символ Талсы. Она символизирует развитие нефтяной промышленности штата. Местные жители, ратующие за экономику города, исправили надпись на поясе «Золотого бурильщика» с Tulsa (Талса) на Tesla, добавили логотип автопроизводителя и раскрасили лицо каменного рабочего.

В настоящее время Tesla ищет место для второго автомобильного завода в США, выбирая между Талсой и Остином (штат Техас). Там будут выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y. До недавнего времени Маск планировал построить новый завод именно в Остине.

Ранее власти округа Аламида (штат Калифорния) разрешили возобновить работу главного завода Tesla во Фримонте. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп заступился за предпринимателя. Также руководство компании приняло решение возобновить работу завода Gigafactory по производству батарей для электрокаров в американском штате Невада.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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