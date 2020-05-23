Великобритания задумала объявить бойкот товарам из Китая

Вадим Карасев

Борис ДжонсонФото: Matt Dunham / AP

Великобритания задумала объявить бойкот китайским товарам. Премьер-министр королевства Борис Джонсон поручил разработать план под названием «Проект Защита» (Project Defend) по снижению зависимости страны от китайского импорта в отношении стратегически важных товаров. Об этом пишет The Times.

Чиновники должны будут выявить стороны экономики королевства, уязвимостями в которых могут воспользоваться «потенциально враждебные» страны. Эксперты также изучат возможность возрождения в Великобритании стратегически значимых производств и разработают меры по их поддержке. Курировать проект будет глава министерства иностранных дел Доминик Рааб.

Источник издания заявил, что зависимость от товаров из других стран — это проблема национальной безопасности, поэтому речь идет о «диверсификации линий поставок». В Великобританию из Китая поставляют более 70 категорий критически важных товаров, в том числе медицинских. Около 70 процентов ингредиентов для лекарств, используемых в стране, производится в Китае.

Ранее более трети американцев (40 процентов) объявили бойкот товарам с маркировкой «Сделано в Китае», отказавшись их покупать. Это стало продолжением торговой войны, которая началась между США и Китаем в конце 2017 года с введением пошлин на ряд товаров. В начале 2020-го стороны пошли на взаимные уступки и заключили первую фазу торговой сделки. В ее рамках Пекин должен закупить в США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. Но отношения между странами резко ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в обнародовании недостоверной информации о вспышке коронавируса.

22 мая стало известно, что Китай впервые с 1994 года, когда начал вести статистику, отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Экономика КНР начала замедляться еще до пандемии коронавируса. По итогам 2019 года показатель вырос только на 6,1 процента, что стало минимумом за 29 лет.