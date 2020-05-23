Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам

Анастасия Иванова

Венесуэла предупредила в пятницу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о военной угрозе со стороны США иранским кораблям, везущим топливо в Боливарианскую Республику, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.





"Сегодня мы предупреждаем Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша об угрозе неизбежного применения военной силы США против иранских кораблей с топливом, направляющихся в Венесуэлу. Акт агрессии, закрепленный в международном праве", - написал Монкада на своей странице в Twitter, прикрепив письмо, адресованное генсеку.

В среду во время выступления на виртуальной конференции Совбеза ООН Монкада заявил, что создание препятствий для танкеров, направляющихся в Венесуэлу, представляет собой преступление против человечества со стороны США.

Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.