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Венсана Касселя госпитализировали

Венсана Касселя госпитализировалиВенсан КассельФото: Globallookpress.com

Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом сообщает издание Mirror.

Уточняется, что 53-летний артист попал в аварию и травмировал лицо. Он упал со скутера в деревне Арбонн на юго-западе Франции, недалеко от Биаррица.

Инцидент произошел 20 мая. На следующий день Кассель обратился к своим подписчикам в социальных сетях, поблагодарил их за переживания и заявил, что остался жив. Неизвестно, как долго актер должен будет находиться в больнице.

Ранее в мае он объявил супергеройские фильмы Marvel и DC детскими. Кассель признался, что поначалу, когда в прокат вышли наполненные реалистичными спецэффектами блокбастеры «Железный человек» и «Человек-Паук», он был заинтересован. «А потом это стало нормой», — добавил он. Актер подчеркнул, что в детстве был большим фанатом комиксов, однако в нынешнем возрасте его не интересуют фильмы для детей.

Венсан Кассель снялся в таких фильмах, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Квартира», «Цена измены», «Багровые реки». Он также появился в третьем сезоне сериала «Мир Дикого Запада».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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