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«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника коронавирусом

«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника коронавирусомКадр: «Россия 24» / Youtube

Программу «Вести в субботу», выходящую на телеканале «Россия 1», сняли с эфира 23 мая из-за того, что один из сотрудников редакции заразился коронавирусом. Об этом написал в своем Facebook ведущий передачи Сергей Брилев.

Он также добавил, что сдать анализы на коронавирус пришлось всем остальным сотрудникам редакции. Все они дали отрицательный результат.

«Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему — наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка!» — написал телеведущий.

Он добавил, что вместо отмененной программы в 20:00 в субботу, 23 мая, в эфир выйдет информационная программа «Вести».

Ранее в мае журналисты российской газеты «Московский комсомолец» рассказали о том, как менялось их состояние из-за заражения коронавирусом. В редакции заразились десять человек: семь с подтвержденным и три с неподтвержденным диагнозом. Из них лишь одна сотрудница была госпитализирована, никто не находился в реанимации и на аппарате искусственной вентиляции легких.

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По материалам: lenta.ru

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