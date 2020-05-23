Воробьев отменяет электронные пропуска в Подмосковье

Лидия Мартынова

В Московской области с 23 мая отменяется требование об обязательном наличии электронного пропуска, введенного ранее из-за распространения коронавируса. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, для поездки в Москву пропуска будут действовать до 27 мая, а потом документ надо будет оформлять через портал mos.ru.

«Мы уже запустили стройки, промышленные предприятия — по сути, работает почти все, кроме сферы услуг. Везде новые стандарты, и они уже не диковинка, а норма жизни. Ответственность несут владельцы компаний, руководители предприятий», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что жителям Подмосковья следует продолжать использовать индивидуальные средства защиты, в частности, медицинские маски, так как многие могут переносить болезнь без симптомов.

Воробьев добавил, что с понедельника возобновят работу МФЦ, автосалоны и офисы продаж на стройках жилищных комплексов.

В Подмосковье выявлено почти 32 тыс. случаев коронавируса, 312 человек скончались.