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Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)

Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)

Возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошел взрыв. Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news.


Согласно УНИАН, вначале были слышны лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек. Остальные, бросая файеры, якобы смогли убежать.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, накануне, 22 мая, Виктор Медведчук призвал власти Украины покончить с внешним управлением США. Политик назвал обнародованные записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко «очередным доказательством того, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов». Медведчук констатирует, что масштаб этого контроля позволяет сделать однозначный вывод о том, что сегодня внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины.

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о государственной измене Петра Порошенко, который фактически за деньги выполнял указания вице-президента США Джо Байдена. Комментируя данный факт, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петра Порошенко ждет расследование, а затем приговор суда. Также мы сообщали, что после этого Госдепартамент США стал оказывать давление на украинские власти, требуя «замять» скандал.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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