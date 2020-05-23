Всероссийский последний звонок пройдет онлайн 25 мая

Вадим Карасев

Последний звонок для выпускников школ России запланирован в новом

формате на 25 мая.

Пресс-служба Министерства просвещения сообщила о проведении онлайн-акции "Последний звонок — 2020" для выпускников.

Проведение мероприятия запланировано на сайте и в соцсетях ведомства.

Для выпускников школ будет организован Всероссийский флешмоб и прямые эфиры со знаменитостями, которые расскажут про свои школьные годы.

Начало онлайн-трансляции последнего звонка – 25 мая 2020 года. Место проведения – страница Министерства просвещения РФ в ВКонтакте.

Начало выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников в России, согласно заявлению президента, – 29 июня 2020 года, передаёт РЕН ТВ.

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