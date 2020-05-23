ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях

Лидия Мартынова

Банк ВТБ завоевал награды во всех трех номинациях профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards, в которых были представлены его проекты, сообщает пресс-служба банка.

MarSpo Awards - награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Основными критериями оценки проектов являются эффективное использование инструментов маркетинга в популяризации спортивных организаций и спортивных событий, повышении ценности и узнаваемости брендов. В 2020 году на награды в 24 номинациях претендовало рекордное количество участников, в шорт-лист премии были отобраны 153 проекта. Церемония объявления победителей прошла накануне вечером в онлайн формате.