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ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях

ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
Банк ВТБ завоевал награды во всех трех номинациях профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards, в которых были представлены его проекты, сообщает пресс-служба банка.

MarSpo Awards - награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Основными критериями оценки проектов являются эффективное использование инструментов маркетинга в популяризации спортивных организаций и спортивных событий, повышении ценности и узнаваемости брендов. В 2020 году на награды в 24 номинациях претендовало рекордное количество участников, в шорт-лист премии были отобраны 153 проекта. Церемония объявления победителей прошла накануне вечером в онлайн формате.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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