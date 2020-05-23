Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав

Лидия Мартынова

Вторая волна коронавируса в России по своей мощности будет слабее первой. Так считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

В своем интервью «Парламентской газете» она пояснила, что во время пандемии у значительной части населения вырабатывается иммунитет, а сам вирус ослабевает. Поэтому вторые волны эпидемий всегда бывают менее значимыми, чем первые.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет», — сказала Малинникова.

Инфекционист напомнила, что человечество уже сталкивалось с инфекциями, вызванными вирусами SARS и MERS. Причем врачи уже практически не обнаруживают SARS среди других вирусов, и он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.

Специалист Минздрава также отметила, что при подготовке ко второй волне большое значение имеет определение антител к коронавирусу.

«Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — сказала она.

При этом эксперт признала, что пока невозможно оценить, насколько стойким будет иммунитет после перенесенной инфекции, а также насколько эффективной окажется вакцинация.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент России Владимир Путин назвал сроки второй волны коронавируса в стране. По его словам, она может наступить с октября по ноябрь.