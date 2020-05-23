Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
Вторая волна коронавируса в России по своей мощности будет слабее первой. Так считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
В своем интервью «Парламентской газете» она пояснила, что во время пандемии у значительной части населения вырабатывается иммунитет, а сам вирус ослабевает. Поэтому вторые волны эпидемий всегда бывают менее значимыми, чем первые.
Инфекционист напомнила, что человечество уже сталкивалось с инфекциями, вызванными вирусами SARS и MERS. Причем врачи уже практически не обнаруживают SARS среди других вирусов, и он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.
Специалист Минздрава также отметила, что при подготовке ко второй волне большое значение имеет определение антител к коронавирусу.
При этом эксперт признала, что пока невозможно оценить, насколько стойким будет иммунитет после перенесенной инфекции, а также насколько эффективной окажется вакцинация.
Как сообщало ИА Newstes, накануне президент России Владимир Путин назвал сроки второй волны коронавируса в стране. По его словам, она может наступить с октября по ноябрь.