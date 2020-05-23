«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь и благополучие

Вадим Карасев

Домашняя магия — особый вид искусства, которым часто пользовались наши предки для того, чтобы привлечь в дом благополучие и процветание. С помощью простых, но действенных обрядов и в современном мире получится сохранить счастье и любовь в семье.

Каждый обряд завязан на внутренней силе, и она есть в каждом из нас. Достаточно лишь поверить в то, что все изменится к лучшему, и применить эту уверенность для привлечения в жизнь позитивных перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают потренироваться на выпечке, ведь еда — это такая же магия, и создавая продукты питания, хозяйки вкладывают в них всю свою любовь, творящую чудеса.

Выпечка на привлечение счастья

Замешивая тесто для сладких булочек, можно запросто привлечь счастье. Рецепт может быть любым: из интернета или по наследству от бабушки. Важно лишь готовить с полным осознанием того, что тесто превращается в кусочки счастья, съев которые, можно привлечь в жизнь позитивные перемены. Еще одним ингредиентом станет заговор. Его произносят во время добавления сахара:

«Сахар насыпаю, счастье привлекаю. Тесто замешиваю, выпекаю, проблем и неприятностей больше не знаю».

Выпечкой можно смело делиться, ведь добро всегда возвращается к дарителю.

Обряд с тестом для привлечения любви

Любовь — прекрасное чувство, которого порой так не хватает. Наладить отношения с близкими, найти вторую половинку, завоевать любовь аудитории или начальства получится, если испечь что-то из теста. Для близких это могут быть пироги, для коллег — пицца или иные угощения, которые готовятся из теста. Его тщательно вымешивают, приговаривая:

«Без любви цветы не распускаются, птицы не щебечут, улыбки не просыпаются. Как тесто замешиваю, так и любовь привлекаю, отказа не знаю. Выпечка моя всем по нраву придется, угощение вмиг разойдется».

Выпечку лучше всего подавать сразу после приготовления, однако такое возможно не всегда. Для того, чтобы заговор не ослаб, угощение еще раз заговаривают перед подачей.

Заговор на тесто для привлечения благополучия

Привлечь в жизнь благополучие можно благодаря приготовлению простых пампушек. Рецепт прост:

стакан теплой воды;столовая ложка сахара;3 столовые ложки растительного масла;немного соли;пакетик сухих дрожжей;3 стакана муки.

В теплую воду добавляют сахар и растительное масло, растворяют сахар, а затем добавляют дрожжи. Смесь оставляют на несколько минут, чтобы дрожжи начали работать. В эту смесь добавляют просеянную муку и соль. Тесто замешивают сначала вилкой, а затем руками. По мере вымешивания может понадобиться еще немного муки. Тесто получается эластичным и податливым. Из него делают небольшие шарики, раскладывают в форму, смазанную растительным маслом, на некотором отдалении. Тесту дают постоять, пока духовка разогревается до 180 С. Выпекаются пампушки буквально 15 минут.

Во время замешивания теста произносят:

«Пышечки сдобные, одна к одной подобралися. Как одну съем, так и богаче стану — благополучие привлеку, от бед избавлюсь, всем понравлюсь. Как другую попробую, так и краше стану, благо в дом впущу».

Пампушками можно угостить не только членов семьи, но и близких, чтобы в их жизни не было места неприятностям.