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Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London

Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — летняя коллекция Blossoms Collection, Jo Malone London. Ароматы, свечи и диффузоры были вдохновлены атмосферой Сеула и его городскими пейзажами.

Пришло время цитрусовых, цветочных и воздушных ароматов, которые ознаменуют начало летних приключений. Далеко уехать сейчас, увы, не получится, но с помощью новой коллекции Blossoms Collection, Jo Malone London есть шанс окунуться в атмосферу Сеула. В бодрящем Yuja заключены ноты азиатского цитруса юдзу, а в нежной Waterlily — лепестки водяных лилий, которые словно короны венчают поверхность пруда в уединенном саду.


К ним присоединился дуэт полюбившихся многим цветочных композиций: Osmanthus Blossom с ярким ароматом османтуса и сладкого абрикоса и Silk Blossom с легкой нотой альбиции. Завершает коллекцию фирменный цветочный аромат бренда Orange Blossom с нотами апельсина, водяной лилии, ириса и бальзамического ветивера, выпущенный в лимитированном формате свечи и диффузора.


Одеколоны, 100 мл (8 400 руб.)

Одеколоны, 30 мл (4 200 руб.)

Свеча Orange Blossom (4 200 руб.)

Диффузор Orange Blossom (5 800 руб.)



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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