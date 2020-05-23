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За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку

За перекусывающими мужчинами заметили странную привычкуФото: Globallookpress.com

Журналистка Buzzfeed Даниэлла Эмануэль (Daniella Emanuel) поделилась странностью, которую заметила в том, как ее отец перекусывает. Она обратила внимание на то, что он сперва трясет снэки в руке и только после этого отправляет их в рот. Оказалось, что так делают многие взрослые мужчины: пользователи сети поделились видео, на которых их отцы демонстрируют эту привычку.

В TikTok было опубликовано несколько роликов, авторы которых подтвердили, что в их семьях отцы сперва засыпают свой перекус в ладонь, затем трясут его, а только потом едят.

Пользователь с ником @whatsgoingonyoutube посвятил этой проблеме пародийное видео. Он представил себя на месте отца, который под музыку пытается есть миндаль как обычный человек, однако у него ничего не выходит.

Ранее пользователи Twitter заподозрили неладное в фотографии, названной «завтраком советского инженера и его семьи». На снимке была запечатлена семья из четырех человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре. Многие усомнились в том, что обычная советская семья могла позволить себе питаться таким образом, и усмотрели в демонстрации такого изобилия попытку приукрасить жизнь в СССР.

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По материалам: lenta.ru

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