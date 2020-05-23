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Заплаканная Кайя Гербер снялась в режиссерском дебюте Кары Делевинь — клипе певицы Rainsford (сестры Маргарет Куэлли)

Заплаканная Кайя Гербер снялась в режиссерском дебюте Кары Делевинь — клипе певицы Rainsford (сестры Маргарет Куэлли)

В сети состоялась премьера клипа 30-летней Рэйни Куэлли, выступающей под псевдонимом Rainsford, на песню Crying In The Mirror. А поработали над этим видео ее звездные друзья: руководила творческим процессом 27-летняя модель Кара Делевинь, дебютировавшая в качестве режиссера. Помогала ей создать рабочую обстановку на съемках 25-летняя актриса Маргарет Куэлли, которая приходится Rainsford родной сестрой. Ну а главные роли в музыкальном видео исполнили 18-летняя модель Кайя Гербер и 27-летний британский актер Грегг Салкин.


Для дочери Синди Кроуфорд клип Crying In The Mirror стал попыткой показать свои актерские способности. На подиуме она прячет все эмоции, а в этот раз перед камерой дала им волю. Делевинь сняла историю о расставании пары, показывая влюбленных в их счастливые минуты и во время кризиса.Люблю вас, ребята! Мне так повезло, что я могу заниматься творчеством со своими друзьями,— поделилась Кайя мыслями после съемок в инстаграме.


Грегг Салкин и Кайя Гербер


Кайя Гербер


Рэйни Куэлли

Рэйни хотела, чтобы клип на песню Crying In The Mirror получился в духе мыльных опер 1990-х, потому как песня посвящена трудному расставанию, которое она пережила.

Я написала эту песню после ужасного разрыва, умоляя бойфренда дать нашим отношениям еще один шанс. Мы сделали это, но ненадолго,— поделилась Rainsford историей создания песни.


Кайя Гербер и Кара Делевинь на съемках


Кара Делевинь и Рэйни Куэлли





# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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