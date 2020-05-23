Жириновский предложил испытывать вакцину от COVID-19 на заключенных

Вадим Карасев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сокращать срок тюремного заключения тем осужденным, кто добровольно примет участие в испытании вакцины от коронавируса COVID-19.

Политик уверен в том, что в России найдутся тысячи заключенных, желающих сократить свой срок в обмен на участие в испытаниях вакцины на людях. Слова Жириновского прозвучали на канале "Россия 24" после новости о том, что ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на себе проверили новую вакцину.

Но не все разделяют оптимизм политика. Член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод категорически отверг подобную идею. По мнению эксперта, это "насмешка" над людьми и ФСИН. Брод подчеркнул, что не поддерживает провокационных заявлений Жириновского, т.к. они противоречат этическим нормам. В качестве аргумента Александр Брод провел параллели с ГУЛАГом, когда заключенные "воспринимались как бесплатные рабы".

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