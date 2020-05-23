Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию

Вадим Карасев

Владимир ЖириновскийФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших на родину из-за вспышки коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик объяснил инициативу тем, что после снятия ограничений в стране может появиться большое число безработных россиян и в первую очередь занять трудовые места должны будут именно они.

Жителям Средней Азии лидер ЛДПР предложил работать дома и производить фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет. Россия, по мнению Жириновского, сможет закупить эти товары в больших объемах и по предоплате.

В апреле Владимир Жириновский потребовал от российских миллиардеров оказать согражданам материальную помощь. По мнению лидера либерал-демократов, бизнесмены должны были передать часть своих активов для помощи россиянам.