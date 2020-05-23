Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов

Анастасия Иванова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны "прежде всего гражданам России".





"Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая растет или производится в этих странах лучше, "может быть, даже с предоплатой", чтобы их граждане имели возможность "работать дома".