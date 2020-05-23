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"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом

"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
. Сорокалетний юбилей фильма "Империя наносит ответный удар" – пятого эпизода "Звездных войн" создатели отметили новым сайтом с "приветами из прошлого", сообщает NME.

На нем можно найти кадры, не вошедшие в фильм, новые плакаты и серию архивных интервью с Джорджем Лукасом, Кэрри Фишер, Марком Хэмиллом и другими участниками съемок пятого эпизода в 1980 году.

Также по случаю сорокалетнего юбилея вышла новая серия "Галактики приключений" на основе битвы на ледяной планете Хот на "детском" YouTube-канале "Звездных войн".


Ранее стало известно, что следующий, десятый эпизод снимет Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек").


Последняя часть франшизы ("Скайокер. Восход") вышла через 42 года после первой ("Новая надежда"), снятой Лукасом в 1977.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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