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«30 аффирмаций на счастье»: эксперимент, который изменит жизнь за месяц

«30 аффирмаций на счастье»: эксперимент, который изменит жизнь за месяц

Счастливая жизнь доступна каждому, и за это не нужно платить. Тридцатидневный эксперимент поможет запрограммировать разум на привлечение счастья и на благополучную жизнь.

Аффирмации — это фразы, благодаря которым каждый человек может стать успешнее и счастливее. Чтобы убедиться в их работе, достаточно провести эксперимент, который не займет много времени.


Все, что потребуется сделать: каждый день просыпаться и улыбаться, глядя на свое отражение в зеркале, а затем произносить одну из аффирмаций. Их можно читать как в предложенном экспертами сайта dailyhoro.ru порядке, так и выбирать наиболее подходящее этому дню высказывание. Но нельзя нарушать регулярность эксперимента: важно пройти все 30 аффирмаций за 30 дней.


Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.
Я выбираю быть счастливым человеком, позитив наполняет меня каждый день.
Счастье наполняет меня после пробуждения, мир играет яркими красками.
Все, что я делаю, привлекает счастье в мою жизнь.
Сегодня прекрасный день для того, чтобы привлечь в жизнь счастье. Каждый поступок наполняет меня энергией и делает мою жизнь прекрасной.
Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже самым маленьким своим успехам.
Меня окружают удивительные люди, которые делают меня счастливым человеком.
Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня счастливым каждый день.
Мое сердце ведет меня путем счастья. Я выбираю тот путь, что мне по силам. Я транслирую в пространство счастье и любовь.
Я — часть этого мира, который создан для счастья и процветания. Каждый день в моих силах сделать окружающее меня пространство лучше, и это делает меня счастливым.
Я счастливый человек и я могу дарить счастье своему окружению.
Вера в лучшее дает мне стимул двигаться дальше. Я узнаю новое и привлекаю в жизнь благополучие.
Я прекрасный человек, и во мне все гармонично.
Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый ее день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.
Я просыпаюсь в прекрасном настроении и точно знаю, что этот день будет особенным. Он принесет мне лишь позитив и сделает меня еще счастливее.
Я каждый день настраиваюсь на позитив и чувствую, как счастье наполняет меня, а тревоги уходят в небытие.
Заветные мечты исполняются, когда ты счастлив. Моя жизнь состоит из счастья, и в ней есть место только позитивным эмоциям.
Я наслаждаюсь своей жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.
Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.
Я заслуживаю счастливую жизнь. Все, что происходит со мной, ведет меня к процветанию.
Дурные мысли уходят прочь, и утро начинается с приятных известий. Счастливая жизнь доступна мне каждую секунду, и я беру судьбу в свои руки.
Я с благодарностью воспринимаю трудности на своем пути. Они учат меня быть сильнее и дают право радоваться их преодолению.
Я нахожу счастье в том, что делаю. Моя профессия делает меня значимой частью этого мира. Своим трудом я помогаю окружению.
Я отпускаю зло, которое делает меня слабым, и наслаждаюсь позитивом.
Каждый день наполняет меня бодростью и силами. Комическая энергия помогает мне добиваться успехов, и это делает мою жизнь счастливой.
Каждый человек уникален и неповторим, и каждый достоин счастье. Я транслирую любовь в мир и получаю в ответ счастье.
Моя жизнь наполнена и совершенна. Каждый день приносит мне новые и позитивные открытия.
Я — Вселенная. Во мне сосредоточен весь опыт прежних поколений. Я стремлюсь к лучшему и наполняю каждый свой день счастьем, безграничной любовью и добром.
Мир существует для счастья, и каждый достоин лучшего. Я просыпаюсь с мыслью о том, что у меня все получится, и это наполняет меня счастьем и предвкушением удивительных событий.
Я счастлив ежедневно. Каждая трудность делает меня сильнее, а улыбка помогает добиваться нужного.
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По материалам: dailyhoro.ru

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